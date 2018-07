Il ripascimento della spiaggia di Portonovo, nel tratto compreso tra Il Molo e Ramona, non è passato inosservato tra titolari degli stabilimenti e bagnanti. I primi hanno accolto con favore l’installazione di sassi più grossi e resistenti al moto del mare, ma qualcuno non ha visto di buon occhio il cantiere in piena stagione balneare. I vacanzieri hanno contestato la scarsa comodità del nuovo pietrisco.