Bando alla plastica, la baia non aspetta l'ordinanza - GUARDA IL VIDEO

Dal prossimo 1 luglio l'ordinanza del Comune di Ancona vieterà su tutto il litorale anconetano l'utilizzo di materiale in plastica monouso non biodegradabile. La norma punirà con una multa (da 77 euro a 500 euro) sia chi venderà prodotti in contenitori di plastica sia chi sarà sorpreso ad utilizzarli. A Portonovo i turisti che si stanno affacciando alla bella stagione il provvedimento piace e non poco. E i ristoratori cosa dicono? Anche per loro ben venga il plastic-free, e anche se ci sarà da fare i conti con l'acquisto dei nuovi materiali c'è perfino chi si sta attrezzando per mettere al bando la plastica entro pochi giorni.