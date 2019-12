Il 2019 si butta in acqua, al tuffo da brividi c'è anche il lupo di mare | VIDEO

Ormai è un appuntamento fisso: il benservito all'anno che se ne va e il benvenuto a quello che arriva non si limita al cenone. Una trentina di persone di ogni età, anconetani e non solo, si sono dati appuntamento al Molo di Portonovo per il tradizionale bagno di fine anno. L'evento, giunto ormai all'undicesima edizione, si è svolto sotto gli occhi e gli applausi di diverse decine di persone. L'idea nata nel 2009 davanti a un aperitivo dai tre temerari Diego Belardinelli, Tommaso Verdini e Tommaso Buglioni ha chiamato in baia molte persone in più rispetto agli anni scorsi e quest'anno c'era anche il "lupo di mare". Modo di dire? No, vedere per credere. Questa volta anche noi abbiamo voluto testare la temperatura dell'acqua, prima della festa con porchetta e spumante. Il nostro servizio video.