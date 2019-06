Tir fuori strada, auto distrutte e soccorsi in attività: le immagini del maxi incidente - VIDEO

Le immagini dell'incidente che questa mattina ha bloccato la viabilità su via di Pontelungo, nei pressi dell'uscita per Candia. In attesa della ricostruzione della dinamica, le certezze sono quelle catturate dalla videocamera tra cui il tir fuori strada e l'equipe medica del 118 impegnata a soccorrere un ferito. Nell'incidente sono state convolte diverse vetture e uno pneumatico è stato trovato a decine di metri dal luogo dello schianto.