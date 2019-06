Il ponte è marcio e ora spaventa i residenti: «Abbiamo paura che venga giù» - VIDEO

E’ chiuso da diverso tempo proprio per motivi di sicurezza, oggi è divorato dalle erbacce e mette in mostra i suoi ferri arrugginiti. Il ponte pedonale di via Flavia fa sempre più paura ai residenti del Q2, che chiedono lumi sul futuro della struttura. Gianluca Morini, residente ed ex candidato al consiglio territoriale permanente numero 5, mostra ciò che lo spaventa: i calcinacci che si staccano ma soprattutto la pavimentazione del viadotto che mostra crepe inquietanti alla sola vista. Il tour al Q2 continua con il residente Nazzareno Flamini a fare da cicerone tra i problemi del quartiere. L’ex agente di polizia, impiegato anche nella stradale, si sofferma su un semaforo non funzionante dalla notte dei tempi ma soprattutto sulle condizioni dell’asfalto di via Maestri del Lavoro.