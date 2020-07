Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fosso c'è ma non si vede | VIDEO

Accanto a via Cupa di Posatora scorre un corso d’acqua, ma riuscire a vederlo è praticamente impossibile. Canne e altra vegetazione si sono impossessate del fosso, i residenti fanno i conti con gli animali in casa e con il rischio inondazioni. Ma non è l’unico problema. Ne abbiamo parlato con una residente, Maria Luisa Martinuzzi, che ci ha accompagnato nel tour