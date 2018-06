Salvano due vite nel sottopasso sommerso, chiamata speciale per i poliziotti dorici – VIDEO

Venerdì sono stati ringraziati ed encomiati dal sindaco Valeria Mancinelli a nome e per conto della città di Ancona. Gli onori per gli agenti del secondo turno della squadra Volante che giovedì mattina hanno salvato due donne dall’annegamento nel sottopasso di va caduti del Lavoro non sono finiti. Martedì prossimo i poliziotti saranno ricevuti dal Capo della Polizia Franco Gabrielli per un ringraziamento formale. Le immagini mostrano la cerimonia in Comune e la consegna degli attestati da parte del primo cittadino.