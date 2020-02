Cercasi vigili, la polizia municipale assume ancora | VIDEO

ANCONA - La relazione sull’attività della polizia locale di Ancona nel 2019 è stata anche l’occasione per annunciare un nuovo concorso. Il bando, che verrà pubblicato nei prossimi giorni, porterà 8 nuovi ufficiali nel corpo, oltre ai 5 nuovi agenti che saranno impiegati nel 2021. Il comandante Liliana Rovaldi spiega anche quali sono state le criticità emerse nei quartieri dalle pattuglie dedicate. Il sindaco Valeria Mancinelli si complimenta con gli agenti per la gestione della viabilità dopo la rottura della conduttura di via Giannelli. Il servizio video.