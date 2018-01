Pole Dance, a lezione dalla vicecampionessa del mondo: Laura Borgognoni - VIDEO 

Laura Borgognoni ha conquistato la medaglia d'argento agli ultimi mondiali di Pole Dance in Liechtenstein in coppia con la reggiana Lucia Sturloni. Ci ha aperto le porte della sua scuola, la Pole & Art Academy all'interno della palestra Millenium di Vallemiano, dove la 30enne dorica insegna i segreti di questa disciplina che sta prendendo piede sempre di più non solo tra giovani e donne più mature, ma anche tra uomini - SERVIZIO DI STEFANO PAGLIARINI E GINO BOVE.