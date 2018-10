Pole dance, Laura e l’ "uomo gatto" incantano la Spagna – VIDEO 

C’è un uomo gatto sul gradino più alto del podio di Barcellona, arriva da Ancona e si è preso la sua prima gara internazionale di Pole Art in categoria élite. Si chiama Sebastiano Secchiaroli, ha 23 anni e ha incantato la giuria della “Pole Arnold Spain”, gara inserita nel circuito “Arnold Classic” di Arnold Shwarzenegger. Lo scorso 30 settembre il capoluogo marchigiano ha anche sfiorato la doppietta con il secondo posto di un pezzo da novanta della disciplina: la vicecampionessa del mondo 2017 di Pole Dance nella categoria double, Laura Borgognoni, che si è esibita in una performance dedicata ai 4 elementi della natura. Laura aveva già partecipato alla “Pole Arnold” lo scorso anno arrivando terza, per Sebastiano è stato il debutto in campo internazionale e i risultato di Barcellona qualificano i due anconetani ai mondiali di Pole Art in programma ad aprile in Russia.