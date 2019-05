Pole sport, tre stelle di Ancona conquistano Sassuolo - GUARDA IL VIDEO

Annalisa Perticaroli, Vanessa Simeone e Federica Lamberti hanno partecipato ai campionati italiani di Sassuolo il 4 e il 5 maggio 2019. Le atlete della Pole&Art Academy Ancona, allenate da Laura Borgognoni, hanno ben figurato e la Lamberti, vicecampionessa del mondo in carica, ha conquistato il pass per i prossimi campionati del mondo in Finlandia grazie al 3° posto nel torneo nazionale. Le abbiamo incontrate durante un allenamento in palestra