Sostenibilità ad ostacoli: i commercianti bocciano la nuova ciclabile | VIDEO

La pista ciclabile lungo via XXIX settembre e via Marconi non è stata accolta bene dai commercianti della zona. «Non si sono confrontati con noi» dicono quelli degli Archi, che avrebbero preferito la ciclabile sul lato opposto. «Non siamo contrari, ma la pista non andava fatta così» lamenta chi ha attività in via Marconi. Il posizionamento della pista, come spiegato dall’assessore Stefano Foresi in un recente consiglio comunale, è una soluzione provvisoria fino alla realizzazione del progetto previsto nel Bando Periferie. Fino ad allora però i problemi riguardano il carico e scarico delle merci, con i camion costretti a sostare proprio sulla ciclabile, ma c’è anche il problema della viabilità pedonale. La parte riservata ai pedoni, lungo via XXIX settembre, è interrotta da pali della luce e dalle colonnine dei parcometri. Un problema anche per i disabili in carrozzina.