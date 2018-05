Dietrofront del Comune: «Così cambia il mio bar» - VIDEO

Il nuovo provvedimento comunale notificato oggi al Pippo Bar, raccontato e commentato dal titolare Pier Paolo Orlandini. Nuovi orari e niente più musica, ma il rammarico per i soldi persi negli ultimi 17 giorni resta: «Adesso Chiederemo un accesso agli atti- dice Orlandini in merito alla petizione firmata da 100 residenti che lamentavano il disturbo della quiete nelle ore notturne- su di noi sono circolate falsità per anni».