La bufera di grandine bersaglia la città – VIDEO 

Le immagini girate dal nostro lettore Riccardo Cardinali testimoniano la situazione lingo via Marconi a Jesi. Pioggia, vento e grandine si abbattono sulla strada e sulla auto in sosta nella zona poco distante dall’UCI Cinema. Lo jesino è la zona maggiormente colpita dalla bomba d’acqua. Vigili del Fuoco al lavoro per liberare negozi e cantine allagati. Problemi anche al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani, chiusi i sottopassi a scopo precauzionale con quello dell’uscita Jesi est rimasto impraticabile.