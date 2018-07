Benvenuti nel bosco delle siringhe – VIDEO

Decine di scatole di siringhe ormai vuote, ma anche preservativi usati e fazzoletti macchiati di sangue. L’ex campo sportivo di Piazza D’Armi è stato liberato dal rudere che dava rifugio agli sbandati ma quello che ancora oggi c’è dietro ai cespugli è segno tangibile di come viene usata l’area. Il ritrovo per tossicodipendenti però è solo una delle funzioni, c’è anche chi quel posto lo vede e lo utilizza come latrina a cielo aperto.