L'irruzione della polizia di Senigallia che ha arrestato un 50enne del posto. Ufficialmente disoccupato, in realtà attivo nella coltivazione di erba su vasta scala. In un locale gli agenti hanno trovato lampade, utensili elettrici necessari e prodotti per la coltivazione e produzione di rilevanti quantitativi di sostanza del tipo marijuana: circa 7 chili sequestrati.