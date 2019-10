Quattro zampe per la libertà: i detenuti saranno maestri di pet teraphy - VIDEO

Un progetto per dare la possibilità ai detenuti di Montacuto, una volta liberi, di diventare educatori cinofili e maestri di pet therapy. Il progetto, portato avanti dalle associazioni “Sguinzagliati” di Senigallia e “Il mio labrador” di Macerata, include attività formative per interagire con i cani ma anche un percorso di pet teraphy per persone disabili. Il corso, previsto da un bando del Comune di Ancona, ha convolto i primi 12 detenuti coordinati dagli educatori cinofili Gabria Pierfederici (Sguinzagliati) e Andrea Zenobi (Il mio Labrador). Al termine delle ultime attività, questa mattina sul campo da calcio della casa circondariale, sono stati consegnati i rispettivi attestati. I cani che hanno partecipato al progetto sono stati già affidati in adozione dall’associazione “Code Ribelli” di Senigallia.