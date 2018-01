La Perticaroli investe Tombolini a candidato sindaco: ecco il Progetto Civico - VIDEO

La coalizione di liste civiche ha presentato il suo programma in vista delle prossime elezioni comunali. «Stefano Tombolini ha dimostrato di avere le capacità necessarie per essere il nostro candidato sindaco» ha detto Letizia Perticaroli, seguita dall'applauso della sala dell'Hotel City. Gli esponenti della coalizione hanno aperto la possibilità di collaborazione a tutte le liste civiche o schieramenti di qualunque orientamento politico, eccetto che con il Pd. D'Angelo aveva detto di non sposare il progetto: «Speriamo riveda la sua posizione» ha detto la Perticaroli - SERVIZIO DI GINO BOVE.