Sono esemplari a rischio estinzione, ecco i finanzieri che ne scoprono il commercio | VIDEO

La Guardia di Finanza di Ancona ha scoperto al porto di Ancona un container con dentro alcune pelli di alligatore provenienti dagli Stati Uniti. In tutto 39 colli di un animale in via di estinzione e che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, erano stati lavorati in una conceria di Macerata per poi arrivare al porto di Ancona con destinazione Hong Kong.