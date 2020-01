Il traffico che non ti aspetti, gregge di pecore in fila al casello | VIDEO

ANCONA - Tante, lente ma ordinate. Un gregge di pecore è comparso su una strada che costeggia il casello della A14, in prossimità di un parcheggio. Gli animali si muovevano in fila, qualche esemplare è rimasto incuriosito dalle auto in sosta e si è avvicinato senza creare alcun tipo di danno. Altre pecorelle sono state attirate dal traffico in ingresso sull'A14: hanno alzato la testa, hanno osservato attentamente il viavai, poi hanno ripreso la marcia verso chissà dove. L'insolito corteo ha attirato l'attenzione di un lettore, che ha filmato il tutto.