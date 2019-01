Il viale della vittoria, piazza Pertini, piazza Roma, corso Garibaldi e giù verso il porto, la lanterna rossa per salire al Duomo. Quella di Nicola Torelli (nicola_torelli) non è stata una passeggiata come le solite, lui ha percorso il cuore di Ancona a tutta velocità sui pattini. Torelli ha pubblicato il video su Instagram e il filmato è diventato virale in rete.