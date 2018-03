Scenario dolomitico e ciclisti che sfidano la neve: “Ecco le strade messe peggio” – VIDEO

Abbiamo fatto un giro in centro tra lo scenario dolomitico del Passetto e gli spalatori in azione a piazza Cavour. Oltre ai bambini che si divertono con lo slittino c’è anche chi sfida la neve pedalando sulle strade di Ancona. Un gruppo di coraggiosi ciclisti ci spiega quali sono le strade che hanno visto in condizioni peggiori. Durante il giro abbiamo incontrato anche un gruppo di spalatori che, sotto il coordinamento dell'architetto comunale Patrizia Piatteletti, hanno lavorato per liberare il vialetto di piazza Cavour dalla neve e dalle lastre di ghiaccio.