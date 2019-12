In volo con Giuseppe Rinaldi, alias "Pepperin", che via Instagram ci regala la perfezione geometrica del Passetto. Pochi secondi per ammirare dall'alto uno dei principali monumenti della città. Il drone sorvola una parte del quartiere adriatico. Emozionante l'avvicinamento dal mare sorvolando la celebre scalinata.

Video Instagram Giuseppe Rinaldi @pepperin