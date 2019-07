Comune e giornalisti in campo per Christian, la solidarietà va in gol - VIDEO

Dagli scontri a colpi di penna e dichiarazioni a quelli in area di rigore. Stavolta però, per politica e giornalismo, sono solo sorrisi e un nobile fine: quello di dare un calcio all’indifferenza, sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per la ricerca sulle leucodistrofie, malattie neurodegenerative ereditarie, ad oggi incurabili. Ieri sera una rappresentativa del Comune di Montemarciano e la squadra dei Giornalisti marchigiani sono scese in campo al Di Gregorio di Montemarciano per un match amichevole organizzato dall’Ela, la onlus fondata dai genitori dei bambini malati. Come Christian Cialona, 14enne di Montemarciano, colpito dalla Malattia di Pelizaeus-Merzbacher, un caso rarissimo di leucodistrofia. Sergio ed Emily, i genitori di Christian, hanno ringraziato i partecipanti per la vicinanza dimostrata. Le due squadre hanno regalato a Christian un pallone da calcio con tutti gli autografi dei giocatori. In campo pance, fiatoni e sorrisi. Ma quanto a impegno questi improvvisati calciatori sono stati veri campioni. È stata una bella festa con tanto di spettatori e di buffet finale offerto da alcuni commercianti. L’iniziativa benefica ha ricevuto anche il sostegno del Città di Falconara: la società di calcio a 5 che partecipa alla Serie A femminile ha fornito, per l’occasione, le maglie alla squadra dei giornalisti. Per la cronaca, la gara l’hanno vinta di misura i Giornalisti che, dopo essersi portati in vantaggio nel primo tempo, hanno subito il ritorno dei Comunali nella ripresa. Questo è quello che dice il tabellino. In realtà hanno vinto tutti coloro che hanno partecipato a questa raccolta fondi per sostenere la ricerca e le famiglie. Per donare in favore di Christian è possibile effettuare un bonifico bancario intestato a Cialona Sergio Ignazio e Iavasile Emily, Codice Iban: IT19 E 03111 37320 000000011154. Dall'estero: Codice Bilc: BLOPIT22 IT 19 E 03111 37320 000000011154. Le donazioni in favore di Ela, invece, vanno su conto corrente della Ela Italia all'Iban: IT28D0760103200001037761119. Si può anche diventare soci versando una quota annuale di 10 euro sul conto corrente postale 001037761119.

TABELLINO

COMUNE DI MONTEMARCIANO - GIORNALISTI MARCHE 5-6

Comune di Montemarciano: Greganti, Cerasa, Magrini, Seta, Giancarli, Pongetti, Paoletti, Ripanti, Romagnoli, Maggiori.

Giornalisti Marche: Pagliarini, Varagona, Giampieri, Mandolini, Mencarella, Scocchera, Benigni, Valeri, Lo Savio, Socci, Girolimetti, Catalani.

Reti Giornalisti: Girolimetti (2), Valeri (2), Catalani (2)

Reti Comune: Seta (2), Romagnoli, due autoreti.