«Venite con me nella giungla dei bambini» - VIDEO

Giorgio Massaccesi, residente di via Zazzini a Collemarino, mostra quello che è diventato il parco per bambini. I giochi affogano nelle erbacce, le attrazione sono vecchie e delle nuove installazioni neanche l’ombra. La svolta, almeno per quanto riguarda lo sfalcio, è però vicina. Il Comune fa sapere che nei prossimi giorni i tecnici sistemeranno la vegetazione, mentre per i nuovi giochi ci sono i fondi ma non ancora tempi certi.