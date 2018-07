Ci vogliono pochi minuti per attraversare il parco pubblico di via Ugo Foscolo, nel quartiere Colle Verde. Sul piccolo sentiero si cammina facendo lo slalom tra le buche, tubature in vista ed erba incolta. Dall’altro lato rispetto all’ingresso c’è un piccolo anfiteatro diventato lavagna per murales ma anche discarica: sedie abbandonate e scale da lavoro sembrano riposare lì da diverso tempo.