Ufficio e salotto con vista parcheggio, discarica abusiva a due passi dall'università | VIDEO

ANCONA - Una poltrona da salotto, altre da ufficio e perfino vetri di specchietti retrovisori e preservativi. E' quello che è possibile notare nel parcheggio che si trova tra il liceo Galilei e il polo universitario di Monte Dago. Sulle carcasse, presenti chissà da quanto tempo, non compare nessun biglietto che lasci pensare a dei rifiuti prossimi alla raccolta. C'è anche la confezione di un perizoma, probabilmente utilizzato per alcuni scherzi di laurea. Cartacce e buste appese sulle siepi completano il quadro disegnato dagli incivili a due passi dalla scuola e dall'ateneo. Un breve video per documentare la situazione di alle 9,30 di questa mattina, mercoledì 22 gennaio 2020.