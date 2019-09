Il parcheggio della discordia in pieno centro storico – VIDEO

Il progetto del parcheggio multipiano adiacente alla galleria San Martino, che nascerebbe al posto dell’omonima ex caserma, non piace ai residenti del quartiere. Il comitato di via Torrioni ha chiesto un incontro al sindaco Valeria Mancinelli per esprimere il proprio dissenso. Chi vive in zona teme un aggravio del caos viabilità, dato anche dall’uscita del parcheggio lato via Torrioni. L’altro timore riguarda l’aumento del flusso veicolare che, abbinato alla presenza della galleria, creerebbe problemi di smog.

Il progetto redatto dalla Arx di Firenze è in attesa del parere della Soprintendenza. Il costo stimato è di 2,3 milioni di euro per un parcheggio di sei piani e capacità compresa tra le 126 e le 139 auto. Con la tariffa di 1,70 euro all’ora dovrebbe, secondo i calcoli del Comune, garantire introiti per circa 300mila euro all’anno. Quello dei residenti non è un “no” incondizionato: la controproposta è quella di un parcheggio interrato in grado di salvare viabilità e skyline.