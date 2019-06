«Muore troppa gente, basta sangue!» La strada maledetta fa sempre più paura – VIDEO

Un gruppo di residenti della Palombella ha voluto alzare la voce per richiamare l’attenzione sulla sicurezza stradale in quel punto della via Flaminia. Da alcuni giorni è comparso uno striscione con il quale viene chiesta all’amministrazione l’installazione di un semaforo. Tra di loro c’è anche chi è ancora scioccato dopo aver visto a terra la povera Liliana, 52enne romena investita lo scorso 11 maggio e morta due giorni dopo. Lo choc non è passato, la paura e la rabbia neppure. Questo è il loro appello.