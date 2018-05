 Dame, conti, giullari e podestà: il Palio di San Nicola - VIDEO

Sirolo torna al medioevo per la sesta edizione del Palio di San Nicola. La due giorni di festeggiamenti in onore del Santo Patrono è culminata con la tradizionale sfida delle undici contrade. Quest’anno sorride La Cupetta, che sfila il palio alla contrada di San Francesco mentre il premio di consolazione resta per il terzo anno alla contrada della Madonnina. La contrada de I Mulini porta a casa la sfida dei più piccoli, la disfida della Canaja.