La palestra a cielo aperto progettata dai cittadini – VIDEO

Il parco comunale della Cittadella è sempre più una palestra a cielo aperto. Non più solo saliscendi immersi nella vegetazione per il footing, ora arrivano anche le attrezzature da fitness nelle due aree progettate direttamente da un gruppo di cittadini. Si tratta di due zone distanti circa 200 metri l’una dall’altra, la prima si trova appena superato il portone d’ingresso ed entrambe offrono a disabili e normodotati attrezzature per il rinforzo della muscolatura. Il progetto, chiamato “Attiviamoci”, è nato nel 2017 dall’iniziativa del bilancio partecipato che ha chiesto proprio ai cittadini di intavolare alcune idee utili alla città. Le due nuove aree della Cittadella sono state supervisionate durante la progettazione dall’architetto Daniela Marsigliani, presente all’inaugurazione insieme all’assessore Stefano Foresi che ha annunciato la prossima installazione di videocamere a protezione dagli atti vandalici.