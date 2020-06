Reperti storici dal valore milionario: il tesoro ritrovato | VIDEO

Una parte del bottino recuperato nel corso del 2019 dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Ancona, guidati dal comandante Carmelo Grasso. Si tratta di beni antiquariali, archivistici, librari e archeologici per un valore stimato di oltre 2,5 milioni di euro. Sono state denunciate 123 persone di cui 32 per reati in danno del paesaggio. I recuperi in varie città delle Marche, tra cui Ancona e Falconara.