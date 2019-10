Prostituzione nei centri per massaggi, le immagini che incastrano gli arrestati - VIDEO

I fondatori, che gestivano un’organizzazione in grado di fatturare centinaia di migliaia di euro all’anno, sono un imprenditore di 40 anni originario di Cerignola e la compagna di 33 anni, sua concittadina, considerata il braccio destro. Secondo gli inquirenti, sotto la parvenza della pratica olistica, esercitavano attività a sfondo sessuale: loro stessi, infatti, eseguivano trattamenti hot con i clienti, uomini e donne. Adescavano le candidate con annunci di lavoro sul web, le selezionavano, quindi le addestravano, impartendo loro le tecniche per eseguire alla perfezione massaggi tantrici che prevedevano il contatto corpo a corpo, completamente nudi, stesi a terra su un tatami, con l’uso di olii essenziali. Ma come emerge dalle intercettazioni e dai filmati ripresi dalle spycam, i massaggi sfociavano in veri atti sessuali, anche se di sesso non si parlava mai esplicitamente al telefono o su internet. Il passaparola, però, faceva il resto: tutti i clienti di fascia medio-alta, secondo gli investigatori, si rivolgevano a quei centri olistici perfettamente consapevoli del tipo di prestazione che avrebbero ricevuto. Tra loro, professionisti, medici e personaggi conosciuti nell’ambito cittadino.