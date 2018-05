Ladri di semirimorchi, il momento dell’arresto – VIDEO

Il video del momento in cui i poliziotti affiancano il tir carico con 22 tonnellate di formaggio greco. Il semirimorchio era stato agganciato alla motrice con cui la banda, sgominata durante l’operazione “Trailer”, aveva messo a segno sei furti analoghi. I colpi avvenivano nottetempo al Mandracchio, ma alle prime del 5 maggio i ladri hanno trovato, oltre al semirimorchio, le pattuglie della Squadra Mobile e della Polizia di Frontiera. Il video mostra il momento dell’arresto del conducente in via Mattei mentre più in là, lungo la statale 16, è stata fermata l’auto civetta con a bordo due complici.