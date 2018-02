Operazione "Over track", il blitz della Finanza - VIDEO

Secondo le indagini dei Finanzieri, gli indagati avrebbero messo in atto tutta una serie di raggiri per nascondere i proventi e non pagare le tesse. Tutto è iniziato nell'aprile del 2017 quando, la Guardia di Finanza, aveva eseguito una verifica fiscale nei confronti di una società del settore logistico, con sede a San Giovanni in Marignano. Dai primi riscontri erano emerse delle incongruenze che avevano fatto ipotizzare agli inquirenti che, la ditta, dosse stata costituita con la finalità, da parte del principale indagato, residente a Rimini, in concorso con altre tre persone, di “drenare” fraudolentemente beni strumentali e risorse finanziarie provenienti da una società per azioni, con sede ad Ancona, che appunto, dopo una verifica fiscale, avrebbe dovuto versare al Fisco oltre 7 milioni di euro di imposte evase.