"Siamo dentro Tokyo Drift", le imprese dei piloti clandestini sui social network - VIDEO

"Siamo dentro Tokyo Drift". Così si leggeva in una delle storie Instagram da parte di un ragazzo che si era esaltato all'idea di partecipare alla corse clandestine al parcehggio dell'Ikea fermate ieri sera dalla Polizia di Ancona. E' talmente euforico da sentirsi dentro "Tokyo Drift", il terzo capitolo della serie The Fast and the Furious, dove alcune corse automobilistiche ai limiti della follia si svolgono all'interno di parcheggi pubblici della metropoli giapponese.