Operazione Fast & Furious, blitz della Polizia nel parcheggio delle corse clandestine - VIDEO

Ogni settimana l’appuntamento era fisso: ore 22 al parcheggio dell’Ikea di Camerano per un raduno di appassionati di motori, alcuni dei quali, incuranti del pericolo, si lanciavano anche in esibizioni da Formula 1 e vere corse clandestine. Ad accorgersi da tempo di cosa stesse accadendo nell’hinterland anconetano era stata la vigilanza privata del centro commerciale e ieri, dopo l’ennesimo raduno promosso sui social network, in particolare Facebook e Instagram, si è mobilitata anche la Polizia di Ancona in forze.