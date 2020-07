Follia omicida: la mattinata di sangue che ha sconvolto Jesi | VIDEO

Il corpo di Fiorella Scarponi che viene portato via poco prima delle 10 e i carabinieri che in via Saveri a Jesi cercano di ricostruire la mattinata di follia. Secondo le prime ricostruzioni un uomo è entrato in casa dopo aver sfondato la finestra del piano terra, ha sferrato un fendente alla gola della donna poi ha aggredito il marito, ora in prognosi riservata a Torrette. La cronaca video di quello che è successo.