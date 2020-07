Omicida in caserma, il punto del comandante dei carabinieri Cristian Carrozza | VIDEO

Il comandante provinciale dei carabinieri Cristian Carrozza racconta la dinamica accertata finora dell’omicidio di via Saveri a Jesi. L’aggressione a una coppia di anziani è costata la vita a Fiorella Scarponi, 69 anni, mentre il marito 74enne versa in gravi condizioni all’ospedale di Torrette ad Ancona. Il presunto aggressore, spiega Carrozza, è stato rintracciato all’alba nelle vicinanze dell’abitazione ed è stato poi portato in caserma a Jesi. Il killer ha sfondato la finestra al piano terra, è entrato in casa e con un vetro ha sferrato il colpo mortale alla gola della donna.