La macchia d'olio provoca due incidenti, chiusa la strada - GUARDA IL VIDEO

Una macchia d'olio lasciata da un mezzo di Conerobus ha provocato questa mattina due incidenti nella zona di via Giannelli, all'uscita della galleria del Risorgimento, ad Ancona. Sul posto la polizia municipale, l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona ed una ditta incaricata dal Comune per coprire la macchia d'olio e mettere in sicurezza l'area. Due i feriti portati in ospedale, per fortuna stanno bene. Disagi alla circolazione. GUARDA LE IMMAGINI