Guardie zoofile Oipa, controlli a tappeto nei parchi della città – VIDEO 

Le guardie zoofile dell’Oipa Ancona stanno effettuando dei controlli in tutte le aree verdi della città. I sopralluoghi sono finalizzati soprattutto a informare i proprietari dei cani sulle norme contenute nel regolamento comunale per la tutela degli animali entrato in vigore l’anno scorso. Tra le disposizioni c’è quella, molto poco rispettata, di portare al seguito la museruola così come l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio nelle aree aperte. In pochi sono in regola con le normative.