L’acqua di una pozzanghera e un pò di colore usati per dipingere due grandi occhi che guardano, letteralmente, la Mole Vanvitelliana. Siamo al Mandracchio, in prossimità dei binari dismessi. L'artista Giacomo Bufarini, in arte Run, ha catturato l’attenzione dei passanti con un’opera d’arte che non passerà inosservata. E di certo neanche i passanti sfuggiranno all’opera stessa.