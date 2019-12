Dadi e Mattoncini raddoppia, arriva la baby libreria: «E' la mia scommessa sul centro»|VIDEO

«I libri li avevamo anche prima, ma non sapevamo dove metterli». Il nuovo punto vendita di via Menicucci, a pochi passi dalla sede principale di "Dadi e Mattoncini", ha risolto il problema. Il negozio si chiama "Libri e Mattoncini" ed è specializzato anche nella vendita di prodotti per l'infanzia. Il titolare Andrea Valla ha spiegato perché ha deciso, dopo sei anni di attività, di allargare l'attività investendo nuovamente sul centro storico. Gli affitti alti? Sono un problema, ma del tutto arginabile secondo il commerciante. Il servizio video.