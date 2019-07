Il circolo cambia volto, ora piace a grandi e piccini - GUARDA IL VIDEO

Il Circolo Gioberti cambia volto e vita. Da centro ricreativo per persone mature, che si riunivano per giocare a carte, è diventato la sede di un progetto intergenerazionale che ha un nome particolare: Babbagaio. Lo ha ideato l'educatrice Chiara Cuccaron che, insieme ad alcuni volontari e soci, ha rimesso in piedi la sede e ciò che la circonta. In via Gioberti 9/A ogi non ci sono solo muri decorati ma anche un orto, simbolo dell'integrazione tra esperti pollici verdi e bambini. Il basilico (e non solo) sarà coltivato da grandi e piccini, ma basta entrare nella struttura per scoprire un mare di giochi adatti ad ogni età.

"Babbagaio" è una simpatica espressione con cui un bambino, Leonardo, identificava il bagagliaio di Chiara dove erano custoditi diversi giochi. Da qui la promessa della ragazza: «Babbagaio te lo costruirò davvero». Il circolo oggi ha rinnovato anche il campo da calcio attiguo, preda di erbacce fino a poco tempo fa, e la cura del parco Gioberti. Un oscambio con il Comune di Ancona, che ha abbonato i debiti maturati in precedenza e relativi agli affitti. Le attività prevedono: attività motorie, ludico ricreative, culturali, corsi, seminari conferenze workshop teorici ed esperienziali laboratori indoor e outdoor tradizionali e innovativi, iniziative di beneficenza e di contrasto alla povertà alla violenza all'esclusione sociale e alla discriminazione.