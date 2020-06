Arriva lo spartitraffico indistruttibile, le immagini del crash test | VIDEO

Le immagini del crash test della nuova barriera spartitraffico, per la quale Anas-FS Italiane ha pubblicato un bando da 280 milioni per la realizzazione su scala nazionale. Nelle Marche i sodi stanziati sono 10mila euro. L'opera, chiamata National Dynamic Barrier Anas (NDBA), ha già ottenuto la marcatura CE nel 2019 dopo aver superato il crash test. Ecco come funziona.