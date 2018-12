Babbo Natale aspetta l’ambulanza – VIDEO 

Sabato 15 dicembre in piazza Roma la Croce Gialla di Ancona inaugurerà una nuova ambulanza donata dagli anconetani tramite il 5x1000. L' evento inizierà alle 17.30 e verrà presentato dallo speaker di Radio Tua, Giuseppe Gallozzi. Parteciperanno anche rappresentanti del Comune tra cui l’assessore alla Pubblica Sicurezza, Stefano Foresi e l’assessore al porto Ida Simonella. Presente anche la Fincantieri con il dirigente Fabio Marcaccio. Proprio il porto infatti rappresenta il luogo dove è nata la Croce Gialla nel lontano 1900.

In piazza Roma verrano distribuiti i calendari che potranno essere ritirati anche nella sede dell'associazione in via Ragusa. Iniziative anche in corso Amendola dove sarà presente il Babbo Natale dentro la casetta difronte allo Stadiobar sia sabato che domenica (dalle 16 alle 19). Babbo Natale tornerà anche domenica 23 dalle 16 alle 19 e sabato 24 dalle 10 alle 12. I bambini potranno consegnare direttamente a lui le letterine e magari approfittare di una piccola seduta al trucca bimbi.