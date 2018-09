Notti bianche, una si e due no: rassegnazione ma non per tutti – VIDEO 

Saltano due Notti Bianche, quella del Piano e quella di Corso Amendola, per far spazio all’unica manifestazione in centro fissata per sabato 15 settembre. Boccone amaro per i commercianti di Piano e Corso Amendola, mentre abbiamo raccolto opinioni diverse tra i cittadini. La decisione è stata presa perché le elezioni amministrative e il ballottaggio non hanno lasciato tempo utile per approntare eventi e macchina della sicurezza.