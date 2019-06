"Non ti voglio più", l'energia made in Ancona di Ale Ranalli - GUARDA IL VIDEO

E’ uscito lo scorso 3 giugno il nuovo singolo di Ale Ranalli dal titolo "Non ti voglio" più su tutte le piattaforme streaming, in digital download e in radio. Contemporaneamente è online anche il video omonimo. "Non ti voglio" più è un pop rock con incursioni trap che fanno del brano un’esplosione di ritmo ed energia. Ale Ranalli canta la sua determinazione nel porre fine a una storia d'amore malata, fatta di pianti e tradimenti subiti, della quale si libera con un sonoro, secco e convinto "non ti voglio più" accompagnato da un arrangiamento forte ma allo stesso tempo moderno ed elegante. Il video del cantante, abruzzese di origine ma ormai anconetano di adozione, è stato curato dal regista torinese Mirko Rispoli e girato proprio nel capoluogo marchigiano. Nelle sequenze sono perfettamente riconoscibili luoghi tra cui il Passetto, la Lanterna Rossa e la zona industriale del porto.