Strepitosa la gara nel salto triplo di Nicola Sanna che ha chiuso al quarto posto con la misura di 14.58 dopo un formidabile 14.87 nella fase di qualificazione, con cui il ragazzo non ancora sedicenne, allenato da Stefano Luconi, si è migliorato di quasi un metro in un colpo solo, dimostrando le sue enormi potenzialità. Una misura che lo porta al secondo posto in Italia per la categoria Allievi.