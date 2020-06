AnconaToday sbarca in Enduro: in giro per l’Italia sulla moto di Nicola | VIDEO

Nicola Di Piero e AnconaToday insieme sugli sterrati d’Italia. Il logo della testata online comparirà infatti sulla moto del pilota anconetano in forza al team “Carpediem Offroad” per un anno di grandi sfide. Di Piero, conosciuto nell’ambiente come “Nico Traverso” per il suo particolare feeling con la derapata, ha già vinto due tappe del trofeo Cross Country dell’Adriatico e nei prossimi mesi sarà impegnato nel trofeo regionale Enduro UISP, nel campionato italiano Motorally e nel trofeo Maxienduro e Scrambler. Lo abbiamo incontrato sulla pista del crossodromo “Alvaro Preverieri” di Acquasanta (Jesi).